Lamine Camara'ya Fenerbahçe kancası!

Orta sahada Fred'in yanına bir transfer yapma hedefi olan Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim düştü. İddialara göre Sarı-lacivertliler, Monaco'dan forma giyen Lamine Camara ile ilgileniyor.
LİSTE BAŞI İSİMLERDEN
Orta sahaya transfer yapması beklenen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe, orta saha transferi için bir Monacolu Lamine Camara'yı listesine aldı.
22 MİLYON EURO
Güncel transfer market değeri 22 milyon Euro olan Senegalli yıldız futbolcu henüz 21 yaşında ve orta sahanın üç bölgesinde de forma giyebiliyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon başında 15 milyon Euro karşılığında Metz'ten Monaco'ya transfer olan Camara, burada çıktığı 40 maçta 2 gol atarken 5 de asist katkısı verdi.
LİSTE BAŞI İSİMLERDEN
Orta sahaya transfer yapması beklenen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe, orta saha transferi için bir Monacolu Lamine Camara'yı listesine aldı.
22 MİLYON EURO
Güncel transfer market değeri 22 milyon Euro olan Senegalli yıldız futbolcu henüz 21 yaşında ve orta sahanın üç bölgesinde de forma giyebiliyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon başında 15 milyon Euro karşılığında Metz'ten Monaco'ya transfer olan Camara, burada çıktığı 40 maçta 2 gol atarken 5 de asist katkısı verdi.