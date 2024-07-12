Los Angeles Lakers ekibinin, Orlando Magic'in pivotu Wendell Carter Jr.'ı kadrosuna katmakla ilgilendiği iddia edildi.



Heavy.com'dan Sean Deveney, Lakers'ın Magic'te forma giyen 25 yaşındaki pivotu alma çabalarını yoğunlaştırdığını bildirdi.



An itibariyle Magic'le dört yıllığı 50 milyon dolarlık kontratının bitimine iki yılı daha bulunan Carter, istikrarlı performansıyla Lakers'ın ve diğer birçok takımın dikkatini çekmişti.



Geçtiğimiz sezon Carter, maç başına 25,6 dakika süre alarak 11 sayı, 6,9 ribaund ve 1,7 asist ortalamaları yakalamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU