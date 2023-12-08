NBA'de Sezon İçi Turnuvası heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan iki karşılaşmayla devam etti.



PACERS 128-119 BUCKS



Indiana Pacers, Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da oynanan NBA Sezon İçi Turnuvası'nın yarı finalinde Milwaukee Bucks'ı 128-119 mağlup ederek finallere yükselmeyi başardı.



Pacers'ta Tyrese Haliburton 27 sayı, 15 asist, 7 ribaund ve sıfır top kaybıyla maçın yıldızı oldu. Myles Turner 26 sayı, 10 ribaund ve 4 blokla galibiyete katkıda bulunurken, Obi Toppin 14 sayı ve 6 ribaundla, Bruce Brown ise 10 sayı ve 3 ribaundla maçı tamamladı.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 10 ribaund ve 2 blokla mücadele etti. Damian Lillard 24 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle oynarken, Khris Middleton 20 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla, Brook Lopez ise 18 sayı, 6 ribaund, 4 blok ve 2 asistle katkı verdi.



LAKERS 133-89 PELICANS



Los Angeles Lakers, T-Mobile Arena'da oynanan Sezon İçi Turnuvası yarı final maçında New Orleans Pelicans'ı 133-89 mağlup etti.



Lakers böylece, Cumartesi gecesi Indiana Pacers'a karşı turnuvanın bir diğer finalisti olmaya hak kazandı.



LeBron James 30 sayı, 8 asist ve 5 ribaundla Lakers'a liderlik ederken, Austin Reaves 17 sayı, 7 asist, 5 ribaund ve 1 top çalmayla oynadı. Anthony Davis 16 sayı, 15 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 2 blok kaydederken, Taurean Prince 15 sayı, 3 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma, D'Angelo Russell 14 sayı, Rui Hachimura ise 12 sayı ile maçı tamamladı.



Pelicans'ta Trey Murphy 14 sayı, 3 ribaund ve 1 asistle mücadele etti. Zion Williamson 13 sayı, 3 asist ve 2 ribaundla oynarken, Herb Jones 10 sayı, 7 ribaund, 1 asist, 2 top çalma ve 1 blok kaydetti.





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