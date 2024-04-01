Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın, "üçüncü yıldız avına" çıkmayı ümit eden Los Angeles Lakers tarafından takas hedefi olarak görüldüğü iddia edildi.



Young'ın, önümüzdeki yaz LeBron James ve Anthony Davis'in yanına üçüncü bir yıldızın peşinde olacağı öne sürülen Lakers ile "sürekli" adı geçen bir isim olduğu belirtildi.



The Athletic'ten Jovan Buha, bir Soru-Cevap oturumu sırasında Lakers'ın üçüncü bir yıldızın peşine düşüp düşmeyeceği sorulduğunda şu yanıtı verdi:



"Evet düşecekler. Ve bunu birçok kaynaktan doğrulayabilirim. Bu yaz üçüncü yıldız avına çıkıyorlar. Ve bunun D'Angelo Russell'ın durumunu nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Muhtemelen herhangi bir üçüncü yıldız takasında Austin Reaves'i vermeniz gerekecektir.



Trae Young'ın ismini sürekli duyuyorum. Daha önce Lakers'ın playoff maçlarına gitmişliği var. Klutch Sports bünyesindeki oyunculardan biri. Muhtemelen şu anda en gerçekçi ihtimal kendisi."



NBA'de altıncı sezonunda yer alan Young, bu yıl maç başına 26,4 sayı ve 10,8 asist ortalamaları yakalıyor.





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