Los Angeles Lakers ve Austin Reaves'in, yaz döneminde yeni bir kontrat yapmakla karşılıklı olarak ilgilendikleri iddia edildi.



The Athletic'ten Jovan Buha, Lakers ve Reaves'in bu yaz serbest oyuncu döneminde bir anlaşma yapmak üzerine karşılıklı olarak ilgilendiklerini söyledi.



Lakers, Early Bird Haklarını kullanarak Reaves'e dört yıllığı 50.8 milyon dolar teklif edebilir, ancak serbest oyuncu döneminde başka bir takımla anlaşma imzaladığı takdirde, bu teklifi de karşılayabilir.



Bu yaz birçok takımın ilgisini çekeceği tahmin edilen Reeves, Lakers forması giymekle ilgili şunları söylemişti:



"Çok özel. Çocukken Lakers taraftarıydım. Tüm yaptıklarımı özellikle bu organizasyon için yapmak, olağanüstü bir şey. Bazen içinde bulunduğum durumu sindirmem gerekebiliyor. Galibiyet almak, beni mutlu eden tek şey."



Reaves bu sezon oynadığı 54 maçta 12.0 sayı, 3.0 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalıyor.





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