26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Lakers, koç JJ Redick'in sözleşmesini uzattı

Los Angeles Lakers, 2025-26 sezonu öncesinde başantrenör JJ Redick'in sözleşmesini uzattı.

26 Eylül 2025 13:15
Lakers, koç JJ Redick'in sözleşmesini uzattı
Los Angeles Lakers, 2025-26 sezonu öncesinde başantrenör JJ Redick'in sözleşmesini uzattı.

Lakers genel menajeri Rob Pelinka, Sports Central LA'den Mark Medina'nın haberine göre, "Bu uzatma, sahadaki performansımız ve teknik kadro liderliğimiz açısından onun basketbolun başındaki isim olduğunu açıkça ortaya koyuyor," dedi.

Redick'in yeni kontratının maddi şartları henüz açıklanmadı.


41 yaşındaki Redick, geçtiğimiz sezon Lakers'ın başantrenörlüğüne getirilmişti. Redick yönetimindeki Lakers, sezonu 50 galibiyet – 32 mağlubiyet ile Batı Konferansı'nda üçüncü sırada tamamladı. Ancak Los Angeles ekibi, playofflarda Minnesota Timberwolves'a ilk turda beş maç sonunda elenerek hayal kırıklığı yaşadı.

Lakers, bu yaz Luka Doncic'in kontratını uzattı ve Deandre Ayton ile Marcus Smart gibi önemli isimleri kadrosuna katarak eksikliklerini gidermeye çalıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
