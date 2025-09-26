Los Angeles Lakers, 2025-26 sezonu öncesinde başantrenör JJ Redick'in sözleşmesini uzattı.Lakers genel menajeri Rob Pelinka, Sports Central LA'den Mark Medina'nın haberine göre" dedi.Redick'in yeni kontratının maddi şartları henüz açıklanmadı.41 yaşındaki Redick, geçtiğimiz sezon Lakers'ın başantrenörlüğüne getirilmişti. Redick yönetimindeki Lakers, sezonu 50 galibiyet – 32 mağlubiyet ile Batı Konferansı'nda üçüncü sırada tamamladı. Ancak Los Angeles ekibi, playofflarda Minnesota Timberwolves'a ilk turda beş maç sonunda elenerek hayal kırıklığı yaşadı.Lakers, bu yaz Luka Doncic'in kontratını uzattı ve Deandre Ayton ile Marcus Smart gibi önemli isimleri kadrosuna katarak eksikliklerini gidermeye çalıştı.