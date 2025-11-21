21 Kasım
Los Angeles Lakers, Joey Buss ve Jesse Buss ile olan ön ofis görevlerini derhal geçerli olmak üzere sonlandırdı.

Mark Walter'ın kulübün çoğunluk hisselerini 10 milyar dolarlık bir değerlemeyle satın almasına rağmen, Jeanie Buss'ın Lakers'ın yönetim koltuğundaki görevini öngörülebilir gelecekte sürdürmesi bekleniyor.

Joey Buss, kulüpte alternatif yönetici (alternate governor) ve araştırma-geliştirme başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Jesse Buss ise Los Angeles Lakers'ın yardımcı genel menajeri pozisyonundaydı.


Kardeşler ESPN'e yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son 20 sezondur bu organizasyonun bir parçası olmaktan büyük onur duyduk. Lakers taraftarlarına, ailemizi her adımda bağırlarına bastıkları için teşekkür ederiz. Takımla geçirdiğimiz sürecin bu şekilde sona ermesinin farklı olmasını isterdik. Böyle zamanlarda, keşke babamıza tüm bunlar hakkında ne düşündüğünü sorabilseydik diyoruz."

Joey ve Jesse Buss, Lakers'ın scouting (oyuncu gözlemleme) departmanında önemli roller üstlenmiş, Austin Reaves, Kyle Kuzma, Jordan Clarkson, Larry Nance Jr. ve Max Christie gibi oyuncuların keşfedilmesinde kilit paya sahip olmuşlardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
