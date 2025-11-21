Los Angeles Lakers, Joey Buss ve Jesse Buss ile olan ön ofis görevlerini derhal geçerli olmak üzere sonlandırdı.Mark Walter'ın kulübün çoğunluk hisselerini 10 milyar dolarlık bir değerlemeyle satın almasına rağmen, Jeanie Buss'ın Lakers'ın yönetim koltuğundaki görevini öngörülebilir gelecekte sürdürmesi bekleniyor.Joey Buss, kulüpte alternatif yönetici (alternate governor) ve araştırma-geliştirme başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Jesse Buss ise Los Angeles Lakers'ın yardımcı genel menajeri pozisyonundaydı.Kardeşler ESPN'e yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:Joey ve Jesse Buss, Lakers'ın scouting (oyuncu gözlemleme) departmanında önemli roller üstlenmiş, Austin Reaves, Kyle Kuzma, Jordan Clarkson, Larry Nance Jr. ve Max Christie gibi oyuncuların keşfedilmesinde kilit paya sahip olmuşlardı.