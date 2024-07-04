Los Angeles Lakers'ın, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre ligde uzun süre başantrenörlük yapmış olan Nate McMillan ve Scott Brooks'u, koç JJ Redick'in asistanları olarak işe aldığı bildirildi.



Toplamda 2.363 NBA maçında görev yapan tecrübeli koçların, benchteki ilk yılında Redick'e destek olmaları bekleniyor.



McMillan, en son 2022-23 sezonunda Atlanta Hawks'ın başına geçmişti ve Şubat 2023'te takım kendisini görevden almadan önce takımla iki buçuk sezonda 99-80'lik bir seri yakalamıştı.



59 yaşındaki koç, Seattle SuperSonics'in yanı sıra birkaç sezon boyunca Portland Trail Blazers ve Indiana Pacers'ın da başantrenörlüğünü yapmıştı.



Brooks ise, Oklahoma City Thunder'ın başantrenörü olarak yedi sezon geçirmiş ve sonrasında Washington Wizards'ta beş sezon görev almıştı. Thunder ile 2012'de NBA Finallerine yükselmek da dahil olmak üzere, her iki takımla da birkaç kez playofflarda yer alan Brooks, aynı zamanda geçtiğimiz sezon Portland Trail Blazers ve Chauncey Billups'ın da aralarında bulunduğu birçok koçluk kadrosunda asistanlık görevini üstlenmişti.



Daha önce NBA'de hiç birlikte çalışmamış olan McMillan ve Brooks, ligde 15 sezon boyunca altı farklı takımda forma giyen Redick'in başantrenörlüğünü de hiç yapmamlardı.





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