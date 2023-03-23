Los Angeles Lakers'ın, serbest oyuncu döneminde Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'i kovalama ihtimalinin düşük olduğu iddia edildi.



The Athletic'ten Jovan Buha, Lakers'ın Irving'i kadrosuna katmak için gerekli kadro boşluğunu yaratmak adına son takas tarihinde aldığı oyuncuları göndermektense, ekipte tutmayı tercih ettiğini söyledi.



Lakers'ın Irving'i almak için yeterli maaş boşluğu yaratmak adına D'Angelo Russell ve Rui Hachimura'dan vazgeçmesi, Malik Beasley'nin takım opsiyonunu reddetmesi ve ayrıca Jarred Vanderbilt ve Mo Bamba'yı serbest bırakması gerekecek.



Mavericks'in, son takas gününden kısa bir süre önce kadrosuna kattığı Irving'le bu yaz yeniden sözleşme imzalama niyetinde olduğu biliniyor.





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