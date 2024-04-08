Los Angeles Lakers'ın, göz sakatlığının ağırlaşmasının ardından Anthony Davis'in Salı gecesi oynaması konusunda "iyimser" olduğu bildiriliyor.



ESPN'den Dave McMenamin'in haberine göre Davis, dün gece Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan maçın ilk yarısında sol gözünden sakatlanmıştı.



Davis, ilk çeyreğin sonlarında Wolves'un forveti Kyle Anderson'ın hücum ribaundu alırken istemeden yüzüne vurması sonucu sakatlanmış ve değerlendirme için oyunu terk edip bir daha dönmemişti.



McMenamin ayrıca Davis'in Salı günü gibi kısa sürede parkelere dönebileceğine dair iyimserlik olduğunu da sözlerine ekledi. Bu gelişme, Golden State Warriors'a karşı oynanacak olan ve playoff için önemli sonuçlar doğurabilecek bir karşılaşmada, Lakers için kritik önem taşıyor.



Şu anda Lakers, Batı Konferansı sıralamasında 45-34'lük derecesiyle dokuzuncu sırada yer alırken, 43-35'lik derecesiyle 1,5 maç geride olan Warriors'ın hemen önünde yer alıyor.



Bu sezon kariyerine kıyasla sağlıklı bir yıl geçiren Davis, 74 maçta 24.5 sayı, 12.6 ribaund ve 3.5 asist ortalamalarına sahip.





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