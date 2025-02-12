Lakers, Alex Len ile anlaştı

Los Angeles Lakers, pivot pozisyonu için serbest oyuncu Alex Len ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lakers, Alex Len ile anlaştı
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12 Şubat 2025 11:42
Los Angeles Lakers, pivot pozisyonu için serbest oyuncu Alex Len ile anlaşmaya vardı.

ESPN'den Shams Charania'ya göre Len, daha önce Indiana Pacers ile anlaşmaya varmış ancak Lakers'ın Mark Williams takasından vazgeçmesi üzerine kararını değiştirmişti.

Lakers'ın mevcut kadrosunda Len dışında yalnızca Jaxson Hayes doğal bir pivot olarak bulunuyor.

Len, Sacramento Kings tarafından Washington Wizards'a takas edilmiş ve ardından Wizards tarafından serbest bırakılmıştı.


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