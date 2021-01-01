Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lacob, Andrew Wiggins'i neden takasladığını açıkladı

Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, Andrew Wiggins'in yükselen savunma performansından bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, Andrew Wiggins'in yükselen savunma performansından bahsetti.

Lacob, All-Star olmuş D'Angelo Russell'ı Wiggins ile takas ederken takımın nasıl bir mantığı olduğu hakkında konuştu ve The Athletic'den Marcus Thompson II ile yaptığı bir röportajda, Wiggins'in muhteşem savunma performanslarına hiç şaşırmadığını söyledi:

"Şimdi oturup 'ben demiştim' demeyeceğim. Şöyle diyelim; onun hala oldukça genç olup, en verimli dönemine girmek üzere olan bir adam olmasından ötürü oldukça umutluyduk. Kibarca söylemek gerekirse, kendisi için uygun olmayan bir organizasyonda bulunmuştu ve çok yetenekli bir adamdı.

Şimdi, Draft'ta 1 numara seçilmeli miydi yoksa takımında 1 numaralı opsiyon olmalı mıydı, bunların hepsi tartışmaya açıktır. Ama en azından şimdiye kadar kesinlikle sağlam bir hücum oyuncusu olduğunu kanıtladı. Ve artık sağlam da bir savunma oyuncusu, değil mi? Katılıyor mısın?"


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal