Lacob, Andrew Wiggins'i neden takasladığını açıkladı

Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, Andrew Wiggins'in yükselen savunma performansından bahsetti.



Lacob, All-Star olmuş D'Angelo Russell'ı Wiggins ile takas ederken takımın nasıl bir mantığı olduğu hakkında konuştu ve The Athletic'den Marcus Thompson II ile yaptığı bir röportajda, Wiggins'in muhteşem savunma performanslarına hiç şaşırmadığını söyledi:



"Şimdi oturup 'ben demiştim' demeyeceğim. Şöyle diyelim; onun hala oldukça genç olup, en verimli dönemine girmek üzere olan bir adam olmasından ötürü oldukça umutluyduk. Kibarca söylemek gerekirse, kendisi için uygun olmayan bir organizasyonda bulunmuştu ve çok yetenekli bir adamdı.



Şimdi, Draft'ta 1 numara seçilmeli miydi yoksa takımında 1 numaralı opsiyon olmalı mıydı, bunların hepsi tartışmaya açıktır. Ama en azından şimdiye kadar kesinlikle sağlam bir hücum oyuncusu olduğunu kanıtladı. Ve artık sağlam da bir savunma oyuncusu, değil mi? Katılıyor mısın?"



