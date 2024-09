Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, New York'ta COVID-19 konusunda kıdemlı danışmanlık yapmış olan Dr. Jay Varma'nın 2022'de oynamasını engellediği yönündeki yorumlarına tepki gösterdi.



Irving, eski New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun halk sağlığı ve COVID-19 konusunda kıdemli danışmanı olarak görev yapmış olan Varma'nın yaptığı şok edici yorumlara yanıt verdi.



X'te viral olan gizli bir videoda Varma'nın, Irving'in Brooklyn Nets'in iç saha maçlarına katılmasını engelleyen aşı zorunluluğunu uygulamaktan sorumlu olduğunu itiraf ettiği görüldü.



Varma'nın videoda Irving'in COVID-19 aşısını olmayı reddetmesine atıfta bulunarak kendisine "ahmak" demesi ve bu durumdaki rolüyle gurur duyduğunu söylemesi dikkat çekti.



"Kyrie Irving adında bir basketbolcu vardı. Aşı olmayı reddetti. Ancak aşı talimatları nedeniyle, Brooklyn'deki takımın bir parçası olduğu için oynamasına izin verilmedi.



Bence yaptığı tam bir ahmaklıktı. Ona daha iyi nasıl top süreceğini veya daha iyi nasıl şut atacağını söyleyecek değilim... Ama bana bilimin nasıl işlediğini anlatmasın."



Varma'nın ayrıca, eylemleri sebebiyle Wall Street Journal gazetesinde kendisine yer verilmesinden, "Bu da hayatımın eğlenceli bir parçası" gibi ifadelerle övünerek bahsetmesi tartışma konusu oldu.



"GERÇEK HEP ORTAYA ÇIKAR"



Irving'in, 2022'de New York City'nin aşı zorunluluğu nedeniyle iç saha maçlarında oynaması yasaklanmış ve bu durum oyuncu hakları ve kamu sağlığı politikaları hakkında aylarca süren tartışmalara yol açmıştı.



Videonun yayınlanmasının ardından Irving, düşüncelerini X'te paylaşayarak, inancını ve dayanıklılığını vurgulayan bir mesaj yayınladı:



"En büyük TANRI'dır ve GERÇEK her zaman ortaya çıkar. Bu yolda yalnız olmadığım için minnettarım."



Irving'in aşı olmama kararı, o dönemde medya, taraftarlar ve hatta takım arkadaşları tarafından yoğun bir incelemeye tabi tutulmuştu.



Kimileri yıldız oyuncunun bu tutumunu bencillik olarak eleştirirken, çoğu kişi bunu kullanma hakkına sahip olduğu cesurca bir karar olarak nitelendirmişti.



2021-22 sezonunda Brooklyn Nets, Irving'in yalnızca deplasman maçlarında oynayabilmesi sebebiyle sorun yaşamıştı.



O dönemde Nets yönetimi Irving'in kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş olsa da, daha sonra New York City'nin tavrını yumuşatması üzerine Irving'in yarı zamanlı bir rolde takıma yeniden katılmasına izin verilmişti.