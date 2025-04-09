Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz'de büyük onur!

Portekiz Süper Ligi'nde 28. haftada oynanan karşılaşmaların sona ermesinin ardından haftanın takımı da belli oldu.
Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, haftanın takımına seçildi.
Benfica'nın, Portekiz Premier Ligi'nin 28. haftasında Porto'yu deplasmanda 4-1 mağlup ettği karşılaşmada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, asistleriyle dev maça damga vurmuştu.
Benfica, 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Portekiz Ligi'nde 28. haftanın en iyi 11'i şu şekilde:
Hornicek (Braga), Wagner Pina (Estoril Praia), Drame (CF Estrela Amadora), Otamendi (Benfica), Frimpong (Moreirense), Orkun Kökçü (Benfica), Aursnes (Benfica), Zalazar (Braga), Lacximicant (Estoril Praia), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Pavlidis (Benfica).
Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, haftanın takımına seçildi.
Benfica'nın, Portekiz Premier Ligi'nin 28. haftasında Porto'yu deplasmanda 4-1 mağlup ettği karşılaşmada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, asistleriyle dev maça damga vurmuştu.
Benfica, 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Portekiz Ligi'nde 28. haftanın en iyi 11'i şu şekilde:
Hornicek (Braga), Wagner Pina (Estoril Praia), Drame (CF Estrela Amadora), Otamendi (Benfica), Frimpong (Moreirense), Orkun Kökçü (Benfica), Aursnes (Benfica), Zalazar (Braga), Lacximicant (Estoril Praia), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Pavlidis (Benfica).
🇹🇷 Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Premier Ligi'nde haftanın takımına seçildi. pic.twitter.com/WbW6sVSeud
— Sporx (@sporx) April 9, 2025