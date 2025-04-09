Boluspor, Sakaryaspor'u 3 golle devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.



Boluspor'un stadyumunda yaşanan problemlerden dolayı maç Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede Boluspor, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.



Boluspor'un gollerini 12. dakikada Florent Hasani, 23. dakikada Khouma Babacar ve 90+1. dakikada Hüsamettin Yener kaydetti.



Sakaryaspor'da ise Emre Demir'in 53. dakikada attığı gol puan için yeterli olmadı.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte Boluspor ligde 3 maç aradan sonra kazandı (2M 1B) ve puanını 48'e yükseltti.



Sakaryaspor ise ligde çıktığı son 10 maçta 7. kez puan kaybı yaşadı (4M 3B) ve 42 puanda kaldı.



Stat: Çorum Şehir



Hakemler: Yunus Dursun, Azad İlhan, Oğuzhan Kocaçoban



Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin, Hasani (Dk. 87 Eren Erdoğan), Mukairu (Dk. 80 Anıl Koç), Onur Ulaş, Babacar (Dk. 70 Hüsamettin Yener), Aleksic, Enes Alıç, Fethi Özer, Vüsal İskandarlı (Dk. 87 İshak Karaoğul), Balbudia (Dk. 80 Lico)



Sakaryaspor: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Aabid (Dk. 46 Emre Demir), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 46 Serkan Yavuz), Batuhan Çakır, Burak Altıparmak, Mamadou, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 14 Emircan Altıntaş), Burak Çoban, Simon



Goller: Dk. 12 Hasani, Dk. 23 Babacar, Dk. 90+1 Hüsamettin Yener (Geosis Boluspor), Dk. 53 Emre Demir (Sakaryaspor)



Sarı kartlar: Dk. 33 Simon, Dk. 81 Bülent Uzun (Sakaryaspor), Dk. 61 Enes Alıç (Geosis Boluspor)



