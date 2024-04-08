Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, Luka Doncic ile birlikte başarılı olmak için "baskının çoğunu kendilerinin üstlendiğini" söyledi.



Houston Rockets'a karşı geçtiğimiz gece alınan 147-136'lık zorlu galibiyeti değerlendiren Irving, kendisinin ve Doncic'in başarı arayışında istekli olarak omuzladıkları muazzam baskıyı vurguladı.



Irving, sezon rekoru 48 sayıyla patladığı heyecan verici galibiyetin ardından, şu ifadeleri kullandı:



"Çok çalışıyoruz ve baskının çoğunu kendimiz üstleniyoruz. Başarılı olmak istiyoruz ve bunun takım arkadaşlarımıza da yansıdığını düşünüyorum. Onlar da bu zihniyeti benimsiyor ve etkisini sahaya yansıtıyor."



Maç boyunca Irving, özellikle dördüncü çeyrekte ve uzatmada hücum yeteneğini sergileyerek, 48 sayısının 25'ini bu bölümde kaydetmişti. Bu performansın yanı sıra Doncic'in 37 sayı, 12 asist ve 9 ribaundlık katkısıyla Mavericks, Rockets'a karşı 22 sayıdan dönerek galip gelmeyi başardı.





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