Dallas Mavericks süperstarı Kyrie Irving, NBA kariyerinin "en iyi" kısmının Mavericks'te olduğunu söyledi.



Cleveland Cavaliers'la şampiyonluk kazanan ve daha önce Boston Celtics ve Brooklyn Nets'te de forma giyen Irving, gözünde en çok ön plana çıkan dönemin Mavericks'te geçirdiği zaman olduğunu söyledi:



"Kariyerimin en iyi kısmı burada geçiyor. Artık bilgeliğimi başkalarıyla paylaşabiliyor ve aynı zamanda deneyim sahibi bir pozisyondan konuşabiliyorum. Genç bir adamken, hayatın içinde bazı şeylerin üstesinden gelebilmek için her şeyi hızlıca atlamaya çalışıyorsunuz."



2023'te Dallas'a takas edilen Irving, Boston Celtics'e karşı Larry O'Brien Kupasını kaldırmasına sadece dört galibiyet uzaklıkta olan takım için Luka Doncic ile harika bir ikili kurmuş durumda ve 2024 playofflarında 17 maçta 22,8 sayı, 5,2 asist ve 3,9 ribaund ortalamalarına sahip.





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