Kyrie: "Kariyerimin en iyi kısmı Dallas'ta geçiyor"

Dallas Mavericks süperstarı Kyrie Irving, NBA kariyerinin "en iyi" kısmının Mavericks'te olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kyrie: 'Kariyerimin en iyi kısmı Dallas'ta geçiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2024 11:41
Son güncelleme 05 Haziran 2024 11:48
Dallas Mavericks süperstarı Kyrie Irving, NBA kariyerinin "en iyi" kısmının Mavericks'te olduğunu söyledi.

Cleveland Cavaliers'la şampiyonluk kazanan ve daha önce Boston Celtics ve Brooklyn Nets'te de forma giyen Irving, gözünde en çok ön plana çıkan dönemin Mavericks'te geçirdiği zaman olduğunu söyledi:

"Kariyerimin en iyi kısmı burada geçiyor. Artık bilgeliğimi başkalarıyla paylaşabiliyor ve aynı zamanda deneyim sahibi bir pozisyondan konuşabiliyorum. Genç bir adamken, hayatın içinde bazı şeylerin üstesinden gelebilmek için her şeyi hızlıca atlamaya çalışıyorsunuz."

2023'te Dallas'a takas edilen Irving, Boston Celtics'e karşı Larry O'Brien Kupasını kaldırmasına sadece dört galibiyet uzaklıkta olan takım için Luka Doncic ile harika bir ikili kurmuş durumda ve 2024 playofflarında 17 maçta 22,8 sayı, 5,2 asist ve 3,9 ribaund ortalamalarına sahip.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery