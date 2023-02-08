Dallas Mavericks'in yeni süperstarı Kyrie Irving, Brooklyn Nets tarafından kendisine zaman zaman 'saygısızlık edildiğini' hissettiğini söyledi.



Nets'ten Mavericks'e takasından bu yana ilk kez basının karşısına çıkan Irving, yaptığı açıklamada eski takımı tarafından "saygısızlık gördüğünü" şu ifadelerle dile getirdi:



"Şahsen ben, bana saygı duyulmasından ziyade hoşgörüldüğümü veya tolere edildiğimi hissettiren bir yerde olmak istemediğimi biliyorum. Bu süreç içerisinde, Brooklyn'deyken bu şekilde saygısızlığa uğradığımı hissettiğim zamanlar olmuştu."



"Ben yaptığım işte çok sıkı çalışan biri olsam da, kimse iş ahlakımdan konuşmuyor. Herkes benim saha dışında ne yaptığımı konuşuyor. Bu yüzden ben de bu algıyı değiştirmek, kendi hikayemi yazmak ve sadece basketbol oynamak istiyorum. Artık Dallas'ta olduğum için sadece kontrol edebildiğim şeylere odaklanacağım."



"KEVIN'LE HALEN KARDEŞİZ"



Irving, eski takım arkadaşı Kevin Durant ile olan ortaklığı hakkında da şu şekilde konuştu:



"Kendimizi gençlere bir şeyler öğretmek istediğimiz bu kültürde birer bilgin olarak görüyorduk ve yaptığımız şeylere inanarak fedakarlık yapmaya istekli bazı genç adamlarımız olursa, o zaman gelişeceğimizi düşünüyorduk. Fakat işe yaramadı."



Irving, Durant ile ilişkisinin bozulmadığını da sözlerine ekledi:



"Hala kardeşiz, ancak her zaman söylediğimiz gibi günün sonunda bu bir iş ve benim de aileme bakmam gerekiyor. Ve nihayetinde, işe her geldiğimde kafamı kurcalayan bu şeylerin yanı sıra, etrafımdaki insanların benim hakkımda ne düşündüğünü veya konuşmadığım bir raporun yarın çıkıp çıkmayacağını merak etmektense, huzurlu olmak istiyorum."



Sözleşme uzatma görüşmelerinin sona ermesinin ardından Nets'ten takasını istemiş olan Irving, kariyerine Nets'te devam etme konusunda rahat hissetmemesinin nedeni olarak "ofisteki insanların şeffaflık ve dürüstlük eksikliğini" gösterdi.





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