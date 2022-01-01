Kyrie'den muhabire 'aşı' tepkisi!: "Suçlu falan hissettiğim yok!"

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, KOVID-19 aşısı yaptırmadığı için 'suçlu' hissedip hissetmediğini soran muhabire tepki gösterdi.



New York şehrindeki KOVID-19 aşısı yasası nedeniyle takımının iç saha maçlarını halen kaçırmak durumunda kalan Irving, kendisine yakın zamanda bu konuda 'suçlu' hissedip hissetmediğini soran bir muhabire şu şekilde yanıt verdi:



"Suçluluk mu dedin? Ne için? Şahsi duygularını buraya taşıma. Bırakın bu işleri, kuklacılar sizi. Medya oyunlarınızı başkasıyla oynayın. Lütfen dünyada birçok şeyin olup bittiğini ve benim de tıpkı sizin gibi bir insan olarak burada bulunduğumu anlayın. Ve lütfen sınırlarıma da saygı gösterin. Tek istediğim bu.



Suçluluk falan hissettiğim yok. New York'ta oynadığım için, tüm bunlarla uğraşmak zorunda olan tek oyuncu benim. Başka bir şehirde oynasaydım, muhtemelen aynı koşullar olmayacaktı."



Kyrie, şu andan itibaren sezon sonuna dek yalnızca sekiz maçta daha forma giyebilecek.



