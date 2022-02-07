Kylian Mbappe: 'Henüz kararımı vermedim'

Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbapppe geleceğine dair kararını henüz vermediğini söyledi.



Fransız futbolcu, "Henüz bir karar vermedim. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynayacağımız maçların birçok şeyi değiştirebileceğini düşünüyorum. Şu an her şeyi yapabilme hakkım olmasına rağmen rakiplerle ilgili konuşmayacağım ya da buna benzer bir şey yapmayacağım" ifadelerini kullandı.



Real Madrid maçlarına odaklandığını vurgulayan yıldız isim, "Hala Real Madrid'i yenmek ve eşleşmenin kaderini belirlemek için kararlıyım. Ondan sonra durumun ne olduğunu göreceğiz" şeklinde konuştu.



PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 23 yaşındaki futbolcunun, yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Real Madrid'e imza atacağı öne sürülüyor.





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