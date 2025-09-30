30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-027'
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
0-226'
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-027'
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
0-026'
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
1-028'
30 Eylül
Marsilya-Ajax
3-027'
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
0-026'

Kylian Mbappe'den Arda Güler itirafı

Real Madrid'in Fransız golcüsü Kylian Mbappe, Arda Güler ile uyumu hakkında konuştu.

Kylian Mbappe'den Arda Güler itirafı
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Kazakistan temsilcisi Kairat'ı deplasmanda 5-0 yendiği maçta hat-trick yapan Kylian Mbappe, Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'den övgüyle bahseden Mbappe, "Arda Güler ile aramızda harika bir ilişki var. Arda, genç ve çok yetenekli. İnanılmaz bir yetenek ve ona yardımcı olmalıyız. Bizimle olduğu için mutluyuz." dedi.

Kaçırdığı gol pozisyonları hakkında da konuşan Fransız yıldız "Benim gibi bir oyuncu için, 5 gol şansım varsa, 5 gol atmam gerekir. Real Madrid beni bu yüzden transfer etti. Her zaman daha fazlasını isterim. Bugün 3 gol attım, çok iyi ama daha fazlasını da atabilirdim. Kale önünde daha etkili olmak için çalışacağım." açıklamasını yaptı. 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
