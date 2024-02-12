Kyle Lowry, Philadelphia 76ers yolcusu

Tecrübeli oyuncu Kyle Lowry ve Philadelphia 76ers'ın 2,8 milyon dolarlık sözleşme üzerinde anlaştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kyle Lowry, Philadelphia 76ers yolcusu
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12 Şubat 2024 12:50
Tecrübeli oyuncu Kyle Lowry ve Philadelphia 76ers'ın 2,8 milyon dolarlık sözleşme üzerinde anlaştığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Hornets'ın veteran oyuncusunun geçtiğimiz Cumartesi günü takımdan ayrılmayı kabul ettiğini ve 2023-24 sezonunun geri kalanı için 76ers'la 2,8 milyon dolar karşılığında sözleşme imzaladığını açıkladı.

Wojnarowski, Philadelphia'lı olan ve kolej basketbolunu Villanova Üniversitesi'nde oynayan Lowry'nin "uzun zamandır Philadelphia'ya dönüp Sixers'a katılmayı umduğunu" sözlerine ekledi.

Lowry bu sezon 37 maçta 8.2 sayı, 4.0 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

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