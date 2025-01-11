Kvaratskhelia'dan ayrılık kararı!

Napoli'nin yıldız futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia, İtalyan ekibinden ayrılma kararı aldı.



Napoli'nin teknik direktörü Antonio Conte, Verona ile oynanacak maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Gürcü yıldızın takımdan ayrılmak kararı aldığını ve bu kararı kendisiyle paylaştığını söyledi.



Conte, "Kvaratskhelia ile konuştum ve bana kulüpten ayrılmak istediğini söyledi." ifadelerini kullandı. İtalyan teknik adam, ayrıca, "Kvaratskhelia'yı kalması için ikna etmeye çalıştım ama ayrılmak ve yeni bir sayfa açmak konusunda kararlıydı." sözlerini sarf etti.



Napoli'de bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.



PSG İLE ANLAŞTI



Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Kvaratskhelia ile PSG arasında 5 yıllık bir sözleşme için anlaşma sağlandı.



Habere göre; PSG ile Napoli transfer için anlaşırsa, Kvaratskhelia yeni kulübünde mevcut maaşının 4-5 katını kazanacak.



