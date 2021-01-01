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Kuzma: "LeBron, aslında küçük bir çocuk gibi!"

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "çok şapşal" olduğunu ve TV'de gösterdiği kişiliğinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "çok şapşal" olduğunu ve TV'de gösterdiği kişiliğinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, Arenas'ın "No Chill" podcastine konuk oldu ve Lakers'tan eski takım arkadaşını "şapşal" olarak nitelendirdi:

"Küçük bir çocuk gibi. Onun yetişkin, alfa ve süper ciddi bir insan olduğunu falan düşünebilirsiniz. Ama aynı zamanda 18 yaşında gibi de. Bence onun en iyi tarafı da buydu. Herkesin, hepimiz gibi insan olduğunu anlamanızı sağlıyor."

Kuzma'nın düşüncelerini, LeBron'u "dünyadaki en şapşal insan" olarak nitelendiren Arenas da onayladı:

"Şu anda gördüğünüz kişilik, Taco Salıları ve tüm o diğer şeyler, onun aslında gerçek kişiliği. Televizyonda gördükleriniz, onun dünya için yaratmak zorunda kaldığı kişiliği."


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