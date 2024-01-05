Kuşadasıspor yeni transferini açıkladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Kuşadasıspor, Batuhan Özduran'ı kadrosuna kattığı açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kuşadasıspor yeni transferini açıkladı
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05 Ocak 2024 14:08
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ara transferin hareketli kulübü Kuşadasıspor, Darıca Gençlerbirliği'nden stoper Batuhan Özduran'ı renklerine bağladı.

Sezonun ilk yarısında Darıca formasıyla 12 lig maçında görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Batuhan kariyerinde daha önce amatör olarak Kırşehir Çayağzıspor ve Bartınspor'da forma giydi.

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