Kupanın sahibi Kerem Demirbay!

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, Fenerbahçe maçından önce Şanlıurfa'da ilginç bir harekete imza attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kupanın sahibi Kerem Demirbay!
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08 Nisan 2024 08:59
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarıda kalan maçın öncesinde Kerem Demirbay, ilginç bir harekete imza attı.

'Dayı' lakaplı yıldız, ısınma hareketlerinden sonra Süper Kupa'yı alarak soyunma odasına hareketlendi. Demirbay, kısa sürede geri döndü.

Kupayı öpen ve havaya kaldıran tecrübeli oyuncu, daha sonra kupayı bulunduğu platforma geri koydu.

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