02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-017'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Kupada Muğla derbisi

Muğla'da Bodrum FK ile Muğlaspor, 3 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da karşı karşıya gelecek ve galip kupada gruplara kalacak.

calendar 02 Aralık 2025 13:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kupada Muğla derbisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Muğla'nın profesyonel futbolda liglerinde zirve mücadelesi veren iki ekibi Bodrum FK ve Muğlaspor 3 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'ndaki derbide karşı karşıya gelecek.

Muğla Atatürk Stadı'ndaki yerel derbi saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı kazanan taraf kupada gruplara kalacak. 90 dakikada berabere biterse kazananı uzatmalar ve gerekirse seri penaltılar belirleyecek. Geçen sezon Süper Lig'deki ilk yılında küme düşen Bodrum FK bu sezon 1'inci Lig'de 30 puanla yine Süper Lig hattında yer alıyor. Üst üste iki kez şampiyon olarak amatörden 18 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen Muğlaspor da Beyaz Grup'ta art arda 4 galibiyetle şampiyonluk yarışında dördüncü sıraya adını yazdırdı.

BODRUM FK'DA GÖKDENİZ KENDİNE GELDİ


1'inci Lig'de son maçta evinde güçlü rakibi Çorum FK'yı yenip son 5'i gol yemeden üst üste 7'nci iç saha galibiyetini alan Bodrum FK'nın yıldızlarından Gökdeniz Bayraktar sakatlığının ardından form tutmaya başladı. Sezon başında ilk iki haftada görev yaptıktan sonra sakatlanan 24 yaşındaki futbolcu 11 hafta takımdan ayrı kaldı. Sakatlığı geçtikten sonra son iki haftada ikinci yarılarda oyuna dahil olan Gökdeniz, Çorum FK ağlarını sarsmayı başardı. Geçen sezon Süper Lig'de gol atamayan futbolcu liglerdeki gol orucunu da bozdu. Gökdeniz geçen sezon başında da apandisit ameliyatı olup uzun süre forma giyememişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.