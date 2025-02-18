Kupa Voley'de Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'yu yenerek dörtlü finalde

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-2 yenerek organizasyonda dörtlü finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Kupa Voley'de Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'yu yenerek dörtlü finalde
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18 Şubat 2025 22:52
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-2 yenerek organizasyonda dörtlü finale çıktı. 

Fenerbahçe Medicana, yarı finalde Arkas Spor'un rakibi oldu. Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Samet Baltacı, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jandryk, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Caner Pekşen, Mert Cuci, Karyagin, Çağatay Durmaz)

Spor Toto : Ulaş Kıyak, Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Edgar, Hidalgo, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Ümit Demir, Hamdi Erkan, Batuhan Avcı, Muagututa, Muhammed Kaya, Furkan Dur)

Setler: 21-25, 25-20, 25-23, 19-25, 15-13

Süre: 139 dakika (29, 25,31,30,24)

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