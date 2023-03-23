Kupa Voley'de Dörtlü Final'in yeri ve tarihi belli oldu

Erkekler Kupa Voley'de Dörtlü Final, 17-18 Nisan'da Bursa'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kupa Voley'de Dörtlü Final'in yeri ve tarihi belli oldu
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23 Mart 2023 15:01
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda Dörtlü Final'in yeri ve tarihi belli oldu.

Dörtlü Final, Bursa'da 17-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki organizasyonda maç programı, daha sonra açıklanacak.

Kupanın yarı finalinde Fenerbahçe HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart, Arkas Spor ile de Halkbank karşı karşıya gelecek.

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