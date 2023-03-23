Kupa Voley'de Dörtlü Final'in yeri ve tarihi belli oldu

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda Dörtlü Final'in yeri ve tarihi belli oldu.



Dörtlü Final, Bursa'da 17-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki organizasyonda maç programı, daha sonra açıklanacak.



Kupanın yarı finalinde Fenerbahçe HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart, Arkas Spor ile de Halkbank karşı karşıya gelecek.





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