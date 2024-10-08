Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga, bu sezon All-Star seçilmeyi hedeflediğini söyledi.



Warriors forveti, Andscape'ten Marc Spears ile yaptığı röportajda, All-Star seçilmenin hedeflediği bir kilometre taşı olduğunu şu sözlerle açıkladı:



"Gidişatım bu yönde. Bunun için çalıştım. Vücudumu hazır hale getirmek, oyunu öğrenmek, savunmada bazı şeyler üzerinde çalışmak adına elimden geleni yaptım. Artık oynamaya başladığımızda, üzerinde çalıştığım şeyleri ve oyunumun nasıl geliştiğini göstemem an meselesi olacak."



Kuminga, bu hedefi takip ederken Warriors ile olan sözleşme durumuyla ilgili kritik duruma da değindi. Warriors forveti 21 Ekim tarihine kadar bir uzatma kontratı imzalamazsa, önümüzdeki yaz sınırlı serbest oyuncu statüsüne girecek:



"Bunlarla menajerim ilgileniyor. Benim başarmaya çalıştığım şeylere odaklanmam gerekiyor. Ne kadar çok şey başarırsam, bu tür şeyler de o kadar kendiliğinden hallolur."



Kuminga, 2023-24 sezonunda 74 maçta ortalama 16,1 sayı, 4,8 ribaund ve 2,2 asist kaydetmişti.



