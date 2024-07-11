Kulüpler Birliği'nde başkanlık seçimi ertelendi!

Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkanlık seçimi ertelendi.



Kulüpler Birliği'nde yeni başkan 11 Temmuz Perşembe günü (bugün) yapılacak seçimle belli olacaktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Vakıf, başkanlık seçimini 18 Temmuz'daki TFF başkanlık seçimi sonrasına erteledi.



Kulüpler Birliği'nin mevcut başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada görevi bırakmak istediğini söylemişti. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise bazı kulüplerden gelen başkanlık önerisini geri çevirdi. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği Vakfı için başkan adayı olmak istediğini söylemişti.





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