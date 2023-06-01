'Küllerinden doğdu, şampiyon oldu'

Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşması, tüm dünyada büyük ses getirdi. Hem Avrupa hem de Güney Amerika'daki basın organları Sarı-kırmızılılar'ın sezonu zirvede bitirmesine geniş yer ayırdı.
Özellikle Brezilya basını, Galatasaray'ın kadrosuna övgüler yağdırırken, geçen sezonki 13.'lüğe de atıfta bulunarak, "Galatasaray, küllerinden doğdu ve şampiyon oldu" başlığını attı. Haberin içeriğinde ise şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray sezon başında kadrosunu yıldızlarla doldurdu. Bu zaman alsa da harcanan para başarı ile karşılığını verdi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜGÜ
Geçen yıl tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı ama ayağa kalkmasını bildi. Dört yıl aradan sonra yeniden Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandı. Sezon içerisinde saygın ve saha içinde işlevsel bir takım oldu. Mauro Icardi de 21 gol ve 7 asistle en büyük fi gür olmayı başardı.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğuna karşı, 23 şampiyonlukla en büyük Türk kulübü olduğunu gösteriyor. Aslanlar, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak ama ön elemeyi geçmek zorunda. Süper Lig'i kazanan takım, sınırlarının ötesindeki itibarını da yeni sezonda kazanmaya çalışacak.
Özellikle Brezilya basını, Galatasaray'ın kadrosuna övgüler yağdırırken, geçen sezonki 13.'lüğe de atıfta bulunarak, "Galatasaray, küllerinden doğdu ve şampiyon oldu" başlığını attı. Haberin içeriğinde ise şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray sezon başında kadrosunu yıldızlarla doldurdu. Bu zaman alsa da harcanan para başarı ile karşılığını verdi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜGÜ
Geçen yıl tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı ama ayağa kalkmasını bildi. Dört yıl aradan sonra yeniden Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandı. Sezon içerisinde saygın ve saha içinde işlevsel bir takım oldu. Mauro Icardi de 21 gol ve 7 asistle en büyük fi gür olmayı başardı.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğuna karşı, 23 şampiyonlukla en büyük Türk kulübü olduğunu gösteriyor. Aslanlar, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak ama ön elemeyi geçmek zorunda. Süper Lig'i kazanan takım, sınırlarının ötesindeki itibarını da yeni sezonda kazanmaya çalışacak.