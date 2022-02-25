Kudryashov'dan "Savaşı Durdur" paylaşımı

Fraport TAV Antalyaspor'un Rus oyuncusu Fedor Kudryashov, "Savaşı Durdur" paylaşımı yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kudryashov'dan 'Savaşı Durdur' paylaşımı
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25 Şubat 2022 16:36
Fedor Kudryashov
Fedor Kudryashov
Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor'un Rus oyuncusu Fedor Kudryashov, "Savaşı Durdur" mesajı paylaştı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen Kudryashov, sosyal medya hesabından paylaştığı "Stop The War" (Savaşı Durdur) yazılı görseliyle Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Kudryashov'un gönderisine takım arkadaşları Belçikalı kaleci Ruud Boffin ve Angolalı Fredy Riberio'un da destekleyici yorum yazdığı görüldü.

Rus futbolcu, ülkesinin A Milli Takımı'nda bugüne kadar 48 kez forma giydi.

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