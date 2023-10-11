Kübra Akman: ''Altın madalyayla başladık, altın madalyayla kapattık''

CEV Avrupa Şampiyonası ve FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan Türk Hava Yolları'nın (THY) Ay-Yıldızlı oyuncularından Kübra Akman, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Ülke sıralamalarında hep ilk 3'ün içinde anımsatan Kübra Akman, "Bu yaza çok zorlu başladık ama güzel bitirdik. Önceki senelerde de hep buralardaydık, bu seviyelerdeydik. Hep ilk 3'ün içindeydik. Yaza altın madalyayla başladık, altın madalyayla yazı kapattık" şeklinde konuştu.

Elde edilen başarılardan dolayı gururlu olduklarını ifade eden Akman, "Tabii ki güzel geri dönüşler alıyoruz. Küçük kız çocuklarının yanımıza gelmesi beni gururlandırıyor. Umarım güzel örnek oluyoruzdur. Biz de ablalarımızı güzel örnek alıp bugünlere geldik. Umarım birilerine ilham kaynağı olabiliriz" diye konuştu.

Verilen desteğin çok büyük olduğunu söyleyen Kübra Akman, "Baskı hissetmemiz imkansız. Biz birlikte güçlüyüz. Sadece 14 kişi sahaya çıkıyor ama arkamızdaki destek çok büyük. Her zaman taraftarlarımızın gücünü ve desteğini hissediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.