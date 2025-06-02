Krzysztof Piątek, Al Duhail'de!

Başakşehir'de forma giyen Krzysztof Piatek, Katar takımlarından Al Duhail renklerine bağladı.Rams Başakşehir'den yapılan açıklamada 29 yaşındaki futbolcuya teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı:Piatek, iki sezondur forma giydiği Başakşehir'de bu sezon 48 maçta 31 gol atıp 4 asist yaptı. Tecrübeli isim, 2 sezon süren Süper Lig kariyerinde ise toplamda 84 maça çıkarken 48 gol, 5 asist kaydetti.