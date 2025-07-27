Miralem Pjanic: 'Kenan büyük işler başaracak'

DYBALA BENZETMESİ: "AYNI KARARI O ZAMAN DA ALMIŞTIK"

KENAN'A ÖZEL İNANÇ

Juventus, genç yetenek Kenan Yıldız için gelen teklifleri bir bir geri çeviriyor. Son olarak Chelsea'nin transfer girişimini reddeden Torino ekibi, 20 yaşındaki yıldızı adeta koruma altına aldı.İtalya'da Kenan Yıldız için yapılan yorumlar, onun ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Miralem Pjanic, genç oyuncu için şu ifadeleri kullandı:Juventus cephesi, Türk 10 numaraya sadece bir oyuncu olarak değil, kulübün geleceği olarak bakıyor. Genç yaşına rağmen sergilediği karakter, oyun zekâsı ve çalışkanlığıyla teknik heyetten tam not alan Kenan Yıldız, "yeni sembol" olarak gösterilmeye başlandı.Chelsea'nin ısrarına rağmen Juventus'un bu transfere kapıyı kapatması, Kenan'a duyulan güvenin açık göstergesi oldu.