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Miralem Pjanic: "Kenan büyük işler başaracak"

Juventus'un eski futbolcularından Miralem Pjanic, Kenan Yıldız hakkında konuştu.

calendar 27 Temmuz 2025 16:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Miralem Pjanic: 'Kenan büyük işler başaracak'
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Juventus, genç yetenek Kenan Yıldız için gelen teklifleri bir bir geri çeviriyor. Son olarak Chelsea'nin transfer girişimini reddeden Torino ekibi, 20 yaşındaki yıldızı adeta koruma altına aldı.

DYBALA BENZETMESİ: "AYNI KARARI O ZAMAN DA ALMIŞTIK"

İtalya'da Kenan Yıldız için yapılan yorumlar, onun ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Miralem Pjanic, genç oyuncu için şu ifadeleri kullandı:


"Yıldız'a yatırım yapmak doğru, tıpkı benim zamanımda Dybala'nın takımda tutulmasına karar verildiği gibi. Kenan, hem takım hem de kulüp için çok önemli. Mütevazı kalmalı ama sorumluluk da almalı. Çok çalıştığı belli, büyük işler başarabilir."

KENAN'A ÖZEL İNANÇ

Juventus cephesi, Türk 10 numaraya sadece bir oyuncu olarak değil, kulübün geleceği olarak bakıyor. Genç yaşına rağmen sergilediği karakter, oyun zekâsı ve çalışkanlığıyla teknik heyetten tam not alan Kenan Yıldız, "yeni sembol" olarak gösterilmeye başlandı.

Chelsea'nin ısrarına rağmen Juventus'un bu transfere kapıyı kapatması, Kenan'a duyulan güvenin açık göstergesi oldu.

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