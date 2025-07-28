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Dursun Özbek: "Galatasaray için bir milat!"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sabah Gazetesi Spor yazarı Levent Tüzemen'e özel açıklamalarda bulundu. Özbek, kulübün durumu hakkında dikkat çeken sözler kullandı.

calendar 28 Temmuz 2025 08:33 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2025 08:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek: 'Galatasaray için bir milat!'
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen'e özel açıklamalarda bulundu.

"BU BİR İLK! G.SARAY İÇİN MİLATTIR"

Kulüp borçları hakkında bunun bir milat olduğunu belirten Dursun Özbek, "Galatasaray tarihinde bir ilki yaşıyoruz. Uzun bir süreden sonra bu bir ilk! Yeni sezona sıfır borçla giriyoruz. Oyuncuların alacağı yok, vergi borcu yok ayrıca hiçbir kuruma karşı da borcumuz yok. Bu Galatasaray için bir milattır." ifadelerini kullandı.

"50-60 MİLYON DOLAR GELECEK"

50-60 milyon dolarlık bir gelir geleceğini söyleyen Özbek, "(Mecidiyeköy) RAMS şirketi rezidansın eksiklerini tamamlamayı üstlendi ve hemen çalışmalara başladı. Yıl sonuna kadar bitirilecek, ayrıca bizim rezidansta bulunan dairelerden 50-60 milyon dolar arası bir gelir elde edeceğiz." dedi. 
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