Chicago Bulls, başantrenör Billy Donovan ile uzun vadeli bir sözleşme uzatması konusunda anlaşma sağladı.ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre Donovan, kulüpteki görevine önümüzdeki yıllarda da devam edecek.Donovan, Bulls'un başında beş sezondur görev yapıyor. Bu süreçte çıktığı 400 maçta 195 galibiyet – 205 mağlubiyetlik bir derece elde eden deneyimli koç, takımı yalnızca bir kez Playoff'a taşıyabildi.Son dönemde adı New York Knicks'in başantrenörlük koltuğu için geçen Donovan, Tom Thibodeau'nun görevine son verilmesinin ardından bu pozisyon için potansiyel bir aday olarak öne çıkmıştı. Ancak deneyimli çalıştırıcı, yeniden yapılanma sürecindeki Bulls ile yola devam etme kararı aldı.Donovan, Bulls'tan önce beş yıl boyunca Oklahoma City Thunder'ı çalıştırmış; burada 243 galibiyet – 157 mağlubiyetlik bir dereceye ulaşmıştı. Koçluk kariyerine üniversite düzeyindeki büyük başarılarla başlayan Donovan, 2006 ve 2007 yıllarında Florida Üniversitesi ile arka arkaya NCAA şampiyonlukları kazanarak adını duyurmuştu.