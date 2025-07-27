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Talisca, Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Sakatlığının son aşamasına gelen Anderson Talisca'nın önceliği Fenerbahçe'de kalmak. İstanbul'da mutlu olan Brezilyalı yıldız için henüz resmi bir teklif bulunmuyor.

calendar 27 Temmuz 2025 22:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Talisca, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRT Spor'un haberine göre, şu ana kadar yıldız futbolcu için kulübe ulaşan herhangi bir resmi teklif bulunmuyor.

İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşamaktan memnun olan Talisca'nın önceliği ise Fenerbahçe'de kalmak.


SAKATLIĞININ SON AŞAMASINDA

Öte yandan yaşadığı sakatlık sonrası bireysel program uygulanan Talisca'nın tedavi süreci devam ediyor. Sahalara dönüşü için yaklaşık 11-12 günlük bir süre kaldığı belirtiliyor. Oyuncunun bu süreci oldukça ciddiye aldığı ve en kısa sürede takıma katılmak istediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 23 resmi maça çıktı ve 12 gol, 2 asistlik katkı verdi.  

 
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