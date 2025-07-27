Dusan Vlahovic için Fenerbahçe yanıtı!

Juventus'un eski yıldızı Miralem Pjanic, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuştu.Pjanic, Dusan Vlahovic ile ilgili gelen soruya cevap verdi. Bosnalı yıldız,şeklinde gelen sorunun ardından, "yanıtını verdi.Juventus ile sözleşmesi 2026 yazında bitecek 25 yaşındaki Vlahovic'in, geleceği belirsizliğini koruyor.Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Sırp yıldız, geçen sezon Juventus'ta çıktığı 44 maçta 17 gol attı ve 5 asist yaptı.