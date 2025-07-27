Bayern Münih'te Luis Diaz için geri sayım!

Bayern Münih, Liverpool forması giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz'ın transferi için geri sayıma geçti.



75 MİLYON EURO



Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih, Liverpool ile transfer için anlaşma sağladı. Alman ekibi, Luis Diaz transferi için Liverpool'a 75 milyon euro bonservis ödeyecek.



4 YILLIK İMZA



Bayern Münih için gelecek hafta sağlık kontrollerinden geçecek Kolombiyalı futbolcu, yeni takımına 4 yıllık imza atacak.



SEZON PERFORMANSI



Liverpool forması altında geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan Luis Diaz, 17 gol attı ve 8 asist yaptı.



