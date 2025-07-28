Sacramento Kings ile tecrübeli oyun kurucu Russell Westbrook'un yollarının kesişebileceği belirtiliyor.Birçok kaynağa göre taraflar arasında "karşılıklı güçlü bir ilgi" bulunuyor.Sactown Sports'tan Carmichael Dave, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraflarıntemas halinde olduğunu ve Westbrook'un Kings'e katılma ihtimaliniolarak değerlendirdiğini yazdı.2024–25 sezonunu Denver Nuggets formasıyla tamamlayan dokuz kez All-Star seçilen Westbrook, serbest oyuncu konumunda bulunuyor. Geride kalan sezonda 75 maçta yedek kulübesinden gelerek 13.3 sayı, 6.1 asist ve 4.9 ribaund ortalamaları yakaladı.Playoff'larda da 11.7 sayı ortalamasıyla mücadele eden Westbrook, sınırlı sürede hâlâ katkı verebilecek seviyede olduğunu gösterdi.Kings, Şubat ayında De'Aaron Fox'u San Antonio Spurs'e takas etmesinin ardından oyun kurucu rotasyonunu güçlendirmek için arayışa geçmişti. Bu süreçte Dennis Schroder kadroya katılırken, Tyus Jones ile ilgilenilmiş fakat Jones tercihini Orlando Magic'ten yana kullanmıştı.The Athletic'ten Sam Amick, Sactown Sports 1140'a yaptığı açıklamada yeni genel menajer Scott Perry'nin "olduğunu söyledi. Ancak Amick, Kings'in mevcut arka alan derinliğinin bu süreci karmaşık hale getirdiğini de vurguladı.Amick,diyerek organizasyon içindeki bazı endişelere dikkat çekti:Buna rağmen Sacramento, Domantas Sabonis, Zach LaVine ve DeMar DeRozan etrafında şekillenen kadroya Westbrook'un tecrübesi, liderliği ve oyun kuruculuğuyla katkı sağlayabileceği fikrini değerlendiriyor.Geçtiğimiz sezonun son bölümünde yaşadığı düşüşle Playoff dışında kalan Kings, veteran bir oyun kurucuyla arka alan rotasyonunu istikrara kavuşturmayı hedefliyor.