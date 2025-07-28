28 Temmuz
FC Midtjylland-Soenderjyske
20:00
28 Temmuz
GKS Katowice-Zaglebie Lubin
20:00
28 Temmuz
Deportivo Riestra-Atletico Tucuman
22:00
29 Temmuz
Central Cordoba de Santiago-Defensa y Justicia
00:00
29 Temmuz
Banfield-Barracas Central
02:00
28 Temmuz
Genk-Eupen
12:00
28 Temmuz
Gaziantep FK-Alanyaspor
17:00
28 Temmuz
IF Gnistan-HJK
19:00
28 Temmuz
Odra Opole-Miedz Legnica
20:00
28 Temmuz
Helsingborg-Varbergs BoIS FC
20:00
28 Temmuz
Vasteras SK-Trelleborgs FF
20:00
28 Temmuz
Elfsborg-IFK Goeteborg
20:00

Kings ve Russell Westbrook arasında karşılıklı ilgi

Sacramento Kings ile tecrübeli oyun kurucu Russell Westbrook'un yollarının kesişebileceği belirtiliyor.

calendar 28 Temmuz 2025 10:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kings ve Russell Westbrook arasında karşılıklı ilgi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sacramento Kings ile tecrübeli oyun kurucu Russell Westbrook'un yollarının kesişebileceği belirtiliyor.

Birçok kaynağa göre taraflar arasında "karşılıklı güçlü bir ilgi" bulunuyor.

Sactown Sports'tan Carmichael Dave, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarafların "bir süredir" temas halinde olduğunu ve Westbrook'un Kings'e katılma ihtimalini "%80" olarak değerlendirdiğini yazdı.


2024–25 sezonunu Denver Nuggets formasıyla tamamlayan dokuz kez All-Star seçilen Westbrook, serbest oyuncu konumunda bulunuyor. Geride kalan sezonda 75 maçta yedek kulübesinden gelerek 13.3 sayı, 6.1 asist ve 4.9 ribaund ortalamaları yakaladı.

Playoff'larda da 11.7 sayı ortalamasıyla mücadele eden Westbrook, sınırlı sürede hâlâ katkı verebilecek seviyede olduğunu gösterdi.

Kings, Şubat ayında De'Aaron Fox'u San Antonio Spurs'e takas etmesinin ardından oyun kurucu rotasyonunu güçlendirmek için arayışa geçmişti. Bu süreçte Dennis Schroder kadroya katılırken, Tyus Jones ile ilgilenilmiş fakat Jones tercihini Orlando Magic'ten yana kullanmıştı.

The Athletic'ten Sam Amick, Sactown Sports 1140'a yaptığı açıklamada yeni genel menajer Scott Perry'nin "Westbrook'a karşı büyük bir sempatisi" olduğunu söyledi. Ancak Amick, Kings'in mevcut arka alan derinliğinin bu süreci karmaşık hale getirdiğini de vurguladı.

Amick, "Ancak arka alan zaten kalabalık," diyerek organizasyon içindeki bazı endişelere dikkat çekti: "Bunu daha da kötüleştirme riski var."

Buna rağmen Sacramento, Domantas Sabonis, Zach LaVine ve DeMar DeRozan etrafında şekillenen kadroya Westbrook'un tecrübesi, liderliği ve oyun kuruculuğuyla katkı sağlayabileceği fikrini değerlendiriyor.

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde yaşadığı düşüşle Playoff dışında kalan Kings, veteran bir oyun kurucuyla arka alan rotasyonunu istikrara kavuşturmayı hedefliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.