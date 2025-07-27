Rennes yetkilileri Frankowski için İstanbul'daydı!

Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Ligue 1 ekipleri oyuncunun peşindeyken en ciddi aday Rennes.
Ertan Süzgün'ün özel haberine göre, Przemyslaw Frankowski için transfer yarışında hareketli günler yaşanıyor. Rennes kulübü yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Polonyalı oyuncunun transferi için İstanbul'a geldi.
G.SARAY KİRALIĞA OLUMSUZ BAKIYOR
Galatasaray'ın önceliği bonservis ya da zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak.
FRANKOWSKI RENNES'E SICAK
Öte yandan Frankowski'ye Paris FC ve eski kulübü Lens de ilgi gösteriyor. Ancak oyuncunun, kariyerine Ligue 1'de devam etmeye sıcak baktığı ve özellikle Rennes'e olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Ertan Süzgün'ün özel haberine göre, Przemyslaw Frankowski için transfer yarışında hareketli günler yaşanıyor. Rennes kulübü yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Polonyalı oyuncunun transferi için İstanbul'a geldi.
G.SARAY KİRALIĞA OLUMSUZ BAKIYOR
Galatasaray'ın önceliği bonservis ya da zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak.
FRANKOWSKI RENNES'E SICAK
Öte yandan Frankowski'ye Paris FC ve eski kulübü Lens de ilgi gösteriyor. Ancak oyuncunun, kariyerine Ligue 1'de devam etmeye sıcak baktığı ve özellikle Rennes'e olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.