Al Nassr'dan Antony teması

Joao Felix'i kadrosuna resmi olarak katmaya hazırlanan Al Nassr, bir başka önemli ismi daha kadrosuna katmak istiyor.



Foot Mercato'nun haberine göre Suudi kulübü Manchester United'a Antony için resmi teklifini iletti.



Manchester United, Antony'nin ayrılığı için en az 60 milyon euro talep ediyor.



Brezilyalı oyncu geçtiğimiz sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçirmişti.



PERFORMANSI



Real Betis'te 26 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız, 9 gol ve 5 asistlik performansı ile takımının yükselişinde önemli bir etken olmuştu.



