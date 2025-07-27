27 Temmuz
Anderlecht-Westerlo
5-2
27 Temmuz
OH Leuven-Sporting Charleroi
17:00
27 Temmuz
Club Brugge-Genk
19:30
27 Temmuz
St.Truiden-Gent
20:15
27 Temmuz
Lugano-Thun
17:00
27 Temmuz
Lausanne-Winterthur
17:00
27 Temmuz
CSKA Moskova-FK Akhmat
2-188'
27 Temmuz
FC Orenburg-Dynamo Makhachkala
17:30
27 Temmuz
Kazan-Zenit St. Petersburg
20:00

Al Nassr'dan Antony teması

Manchester United oyuncusu Antony'e Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'dan teklif geldi. Manchester United en az 60 milyon euro istiyor.

calendar 27 Temmuz 2025 16:23
Fotoğraf: Imago
Al Nassr'dan Antony teması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Joao Felix'i kadrosuna resmi olarak katmaya hazırlanan Al Nassr, bir başka önemli ismi daha kadrosuna katmak istiyor.

Foot Mercato'nun haberine göre Suudi kulübü Manchester United'a Antony için resmi teklifini iletti.

Manchester United, Antony'nin ayrılığı için en az 60 milyon euro talep ediyor.

Brezilyalı oyncu geçtiğimiz sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçirmişti.

PERFORMANSI

Real Betis'te 26 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız, 9 gol ve 5 asistlik performansı ile takımının yükselişinde önemli bir etken olmuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.