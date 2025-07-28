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Dwane Casey, başkan arayışında olan Raptors ile görüştü

Toronto Raptors'ta başkanlık arayışı devam ederken, eski başantrenör Dwane Casey'in ismi gündeme geldi.

calendar 28 Temmuz 2025 10:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Dwane Casey, başkan arayışında olan Raptors ile görüştü
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Toronto Raptors'ta başkanlık arayışı devam ederken, eski başantrenör Dwane Casey'in ismi gündeme geldi.

Sportsnet'ten Michael Grange'ın haberine göre, Casey, Maple Leaf Sports & Entertainment başkanı Keith Pelley ile görüşerek Raptors'ın yeni başkanlık görevi için değerlendirmeye alındı.

2011–2018 yılları arasında Raptors'ı çalıştıran ve kulüp tarihinin en fazla galibiyet alan koçu olan Casey, şu anda Detroit Pistons'ta yönetici pozisyonunda bulunuyor. Detroit'teki koçluk görevinden 2023'te ayrılan Casey, o tarihten bu yana idari danışman olarak görev yapıyor.


Raptors'ta başkanlık koltuğu, organizasyonun 27 Haziran'da Masai Ujiri ile yollarını ayırmasının ardından boşalmıştı. Ujiri, kulüpte geçirdiği 12 yıl boyunca 2019 NBA şampiyonluğu da dahil birçok başarıya imza atmıştı.

Casey dışında başka isimler de gündeme gelmiş durumda. Grange'ın haberine göre, 2022–23 sezonunun Yılın Yöneticisi seçilen Monte McNair'in de Pelley ile temas kurduğu öğrenildi. Sacramento Kings'te başarılı bir yeniden yapılanma sürecine öncülük eden McNair, bu yılın başında görevden alınmıştı.

Öte yandan organizasyon içinden genel menajer Bobby Webster, başkanlık koltuğunun "en güçlü adayı" olarak gösteriliyor. NBA çevreleri, Webster için "kaybetmeye açık bir pozisyon değil" yorumunu yapıyor.

Bazı kaynaklar ise Indiana Pacers yöneticisi Kevin Pritchard'ın MLSE'nin favori adayı olabileceğini, ancak mevcut pozisyonunun bu ihtimali karmaşık hale getirdiğini öne sürüyor.

Arayış, CAA Executive Search tarafından yürütülürken, lig genelindeki yöneticilerle de temas kurulduğu bildiriliyor.

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