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Bryan Zaragoza, İspanya'ya dönüyor

Celta Vigo, Bryan Zaragoza transferi için Bayern Münih'le anlaşmaya çok yakın.

calendar 27 Temmuz 2025 15:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bryan Zaragoza, İspanya'ya dönüyor
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Celta Vigo, transfer için Bayern Münih'le anlaşmaya çok yakın

Bryan Zaragoza, yeniden La Liga'ya dönmeye hazırlanıyor! 2024 yılında Granada'dan Bayern Münih'e transfer olan genç yetenek, Celta Vigo forması giymeye bir adım uzaklıkta.

CELTA VİGO ÇOK İSTEKLİ


İspanyol ekibi, Bryan Zaragoza'yı kadrosuna katmak için haftalardır Bayern Münih'le pazarlık halinde. Özel olarak yürütülen görüşmelerde asıl problem, kiralama formülü konusunda yaşanıyordu. Ancak iki kulüp artık çözüme çok yakın.

Transferin kiralık olarak sonuçlanması bekleniyor.

OSASUNA PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Osasuna'da kiralık geçiren 24 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu, 28 maçta forma giydi ve bu süreçte 1 gol  6 asist ile oynadı.

Bryan Zaragoza'nın yeniden La Liga'ya dönme isteği transferin önünü açarken, Celta Vigo cephesi bu fırsatı kaçırmak istemiyor

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