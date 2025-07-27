İsmet Taşdemir: 'Galatasaray maçı'nda iç saha avantajı'

Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, beIN SPORTS'a konuk oldu ve takımıyla ilgili değerlerlendirmelerde bulundu.

Kampın iyi geçtiğini belirten İsmet Taşdemir, "Belgrad'da start'ı verdik, sonrasında ise Erciyes'te kampta devam ettik. İyi bir kamp geçirdik, gerekli yüklemeleri yaptık. Kocaelispor'da yıllar süren hasreti bitirmek bizi çok mutlu etti. Bodrum'da ve Kocaeli'de iyi işler yaptık. Geçmişte yaşadığımız başarıları yeni takımla da yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmet Taşdemir, transferler hakkında ise "Camiamız önemli, büyük bir camia. İskeleti koruyp takviyeler yaparak önemli başarılar elde edeceğiz. Karşılıklı oynadığım dönemdeki başarıları tekrarlamak istiyoruz. 4 transfer yaptık şu ana kadar. Aramıza daha fazla oyuncular katılacaktır. Geç kalmış olabilirız ama gerekli takviyeleri yapabiliriz." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

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