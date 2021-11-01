Kritik gollerin adamı Olimpiu Morutan

Göztepe ve Rize maçlarında galibiyet gollerini atan Morutan, bu ke z devre biterken muhteşem bir vuruşla ağları havalandırdı, 3 puanın alınmasında kilit rol oynadı.

, Fotoğraf; AA
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Kritik gollerin adamı Olimpiu Morutan
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01 Kasım 2021 10:58
Galatasaray'ın 22 yaşındaki Rumen yıldızı, Gaziantep karşısında kalitesini bir kez daha gösterdi.

Maça çok isteklibaşlayan ancak son paslarda bir türlü hedefi bulamayan Morutan, ilk yarının sonlarına doğru müthiş bir gol attı. Çaprazdan yaptığı inanılmaz vuruşla kaleci Günay'ı avlayan genç oyuncu, takımının devreye 1-0 öne girmesini sağladı.

Morutan, 7. haftadaki Göztepe ve 8. haftadaki Çaykur Rize karşılaşmalarında yine çok kritik goller kaydetmişti. Diagne'nin asistinde Rize maçını 3-2 kazandıran golü filelere yollayan Morutan, Göztepe mücadelesinde de skoru 2-1'e getiren isimdi.


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