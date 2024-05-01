Boston Celtics pivotu Kristaps Porzingis'in sağ baldır gerginliği nedeniyle en az birkaç maç kaçırmasının beklendiği bildirildi.



Celtics yıldızı, sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz gece Boston'da oynanan 5. maça katılamamış ancak takım bunun ötesinde bir dönüş tarihi sunmamıştı.



Soleus (baldır) gerginliği, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'yu bu yıl playoffların dışında tutan sakatlıktı.



Pazartesi günü Miami Heat'e karşı oynanan serinin 4. maçında sakatlanan Porzingis, normal sezonda 20.1 sayı, 7.2 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakalayarak Boston'ın lig lideri 64-18'lik derece yakalamasında ve Doğu Konferansı'nın 1. sırasına yerleşmesinde büyük rol oynamıştı.





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