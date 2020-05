Krause, genç Ron Artest'e: "Yedinci şampiyonluk, diğer altısını ezecek!"

Eski NBA oyuncusu Metta World Peace, merhum Chicago Bulls genel menajeri Jerry Krause'un yedinci şampiyonluk için kendisine yaptığı teklifi itiraf etti.



World Peace (o zamanki adıyla Ron Artest), çocukken Bulls hayranı olduğunu itiraf etti ve Krause'un, Bulls'un kazanacağı bir sonraki şampiyonluğun, takımla geçirdiği görev süresi boyunca Michael Jordan'ın başrolünde kazanılan diğer altı şampiyonluğu "yok edeceğini" vaat ettiğini ortaya çıkardı:



"Jerry beni, Michael Jordan orada oynadıktan sonra draft etmişti, Bulls benim en sevdiğim takımdı. Video oyunlarında hep onlarrı seçerdim, o yüzden 19 yaşında bir çocuk olarak, 'Vay be' diyordum. Ve sonra Jerry bana bir gün şunu söyledi, Jerry'yi çok severdim, dedi ki 'Ron, yedinci şampiyonluğu alacağız ve sen de burada olacaksın, ve bu diğer altı şampiyonluğu yok edecek.' Jerry her zaman bunu söylerdi. 'Yedinci şampiyonluk en önemlisidir.'"



The Last Dance belgeselinin üçüncü ve dördüncü bölümlerinde Krause, altı şampiyonluk getirecek kadar iyi bir Bulls kadrosunu oluşturan mimar olarak tanıtılmıştı.